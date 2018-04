Leif Larsen, der de seneste seks år har forpagtet Danhostel Kragsbjerggaarden, ser spændende muligheder i at drive to vandrerhjem i Odense samtidig. Og det håber han også at få mulighed for fremover.

Uvished og nyt håb for fremtiden på samme tid.

Det er i øjeblikket mildt sagt en interessant tid for Leif Larsen, der de seneste seks år har forpagtet Danhostel Kragsbjerggaarden, som Odense Kommune ejer.

Kommunen har besluttet at sætte Kragsbjerggaarden til salg, og selv om Leif Larsen har tænkt sig at byde, kan han ikke vide sig sikker på at vinde. Med andre ord er fremtiden på Kragsbjerggaard lige nu usikker, selv om han over seks år har formået at øge besøgstallet fra 8000 overnatninger årligt til sidste år 32.000 overnatninger.

Mark Thompson 62 år og engelsk af oprindelse.Uddannet revisor.



I 20 år ansat hos AVIS bil udlejning i UK - blandt andet som økonomidirektør.



Flyttede i 2001 til Tyskland, hvor han med egne ord mødte "en charmerende tysk kvinde" og stiftede familie.



Blev i 2003 ansat til at udvikle B & B-hotelkæden, som dengang havde otte hoteller, der ikke kørte særligt godt. I dag har kæden 103 hoteller i Tyskland og over 400 i hele Europa.



Er i dag pensioneret, men arbejder fortsat som deltidskonsulent for B & B Hotels.



I fritiden samler han på gamle engelske biler, passer sin have og går tur med hunden.

- Vi har fået at vide, at budrunden slutter sidst i maj, og at vinderne får besked i starten af juni, oplyser Leif Larsen.

Mens uvisheden er til at tage og føle på, kan Leif Larsen samtidig glæde sig over, at han netop har indgået en aftale med Mark Thompson - den nye ejer engelske ejer af det tidligere Danhostel i cit - om at forpagte stedet de næste 10 år.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, vi har kigget på i flere år, og vi bød også selv uden at vinde budrunden, fortæller Leif Larsen og fortsætter:

- Da jeg så blev klar over, at Mark (Thompson, red.) havde vundet budrunden, tog jeg kontakt ham. Vi mødtes nogle gange, og heldigvis var han indstillet på at indgå en lejeaftale med os.