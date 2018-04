- Ja, det var impulsivt, men jeg synes ikke, det er et stort sats, lyder det fra engelske Mark Thompson, der nu - lidt ad omveje - kan kalde sig hostelejer i Odense.

Det lå ikke rigtig i kortene, at engelskfødte Mark Thompson, der bor og har sin familie i Tyskland, skulle ende som ejer af et hostel i Odense. Nærmere bestemt det hidtidige Danhostel Odense City på Østre Stationsvej. For egentlig var Mark Thompson slet ikke på udkig efter en investeringsmulighed for selv sig, men derimod på jagt efter en ekspansionsmulighed for den tyske hotelkæde B & B Hotels, som han har arbejdet for i en årrække og nu rådgiver som konsulent i kædens bestræbelser på at komme ind på det nordiske marked. Mark Thompson 62 år og engelsk af oprindelse.Uddannet revisor.



I 20 år ansat hos AVIS bil udlejning i UK - blandt andet som økonomidirektør.



Flyttede i 2001 til Tyskland, hvor han med egne ord mødte "en charmerende tysk kvinde" og stiftede familie.



Blev i 2003 ansat til at udvikle B & B-hotelkæden, som dengang havde otte hoteller, der ikke kørte særligt godt. I dag har kæden 103 hoteller i Tyskland og over 400 i hele Europa.



Er i dag pensioneret, men arbejder fortsat som deltidskonsulent for B & B Hotels.



I fritiden samler han på gamle engelske biler, passer sin have og går tur med hunden. Men så slog historien et par uventede sving.

Handel gik i vasken

For faktisk var det tidligere hostel omkring årsskiftet på vej til at blive solgt til Martin Færgemann, kendt som tidligere indehaver af Kai Thor Catering i Odense. Martin Færgemann bekræfter, at han var involveret i budrunden, som han vandt. Og faktisk nåede han at indgå en aftale med Odense Kommune om at købe ejendommen. - Men præmissen for mit bud ændrede sig, og efter en forhandling blev købsaftalen annulleret i starten af året, forklarer Martin Færgemann. Dermed var det gamle cityhostel, der er ejet af Odense Kommune, atter ledigt. I alt havde fire interesserede købere meldt sig på banen, oplyser Odense Kommune, og en af dem var Mark Thompson på vegne af B & B Hotels. Hotelkædens bud var dog ikke højt nok. Men pludselig ringende hans telefon. - De (Odense Kommune, red.) vendte tilbage til mig og spurgte om, jeg stadig var interesseret, fordi der var gået noget galt med den anden handel. Og det var jeg bestemt, fortæller han.

Nej tak fra hotelkæde

Dermed var vejen banet for, at B & B Hotels kunne købe stedet. Men så tog sagen en ny uventet drejning. For hotelkæden var pludselig ikke længere interesseret, fordi man i mellemtiden var nået frem til, at det tidligere hostel med sine 39 værelser er lidt for småt. Men Mark Thompson havde forelsket sig i stedet og i Odense. Og han havde fået en god og tillidsfuld kontakt med en dansk mægler, Frans Barkler fra Colliers. - Og når det så ikke var det rette for B & B Hotels, så tænkte jeg: Lad os selv købe det. Og så afgav jeg et tilbud, og nu er jeg så ejer af stedet, fortæller han og slår en høj latter op. Salgsprisen lød på otte mio. kroner, oplyser Odense Kommune. Direkte adspurgt, om ikke det virker som en lidt impulsiv beslutning, svarer Mark Thompson: - Det er fair at sige, at det var impulsivt. For det var det. Men jeg stoler på mine egne vurderinger, og jeg er sikker på, at med placeringen i byen og med kvaliteten af bygningen, så tror jeg i det lange løb, at det ikke er noget, der taber sin værdi. - Så ja, det var impulsivt, men jeg synes ikke, det er et stort sats.

Fortsætter som Danhostel