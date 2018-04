Selvom de fleste er glade for de mange kunstgræsbaner i landet, er ikke alle tilfredse med opfindelsen. Det skader miljøet, siger byrådsmedlem Albert Pedersen (S).

Nyborg: Nyborg Kommune er ligesom de fleste andre i landet med på kunstgræsbølgen. Sidste skud på stammen er den kommende bane i Vindinge, men derudover har Nyborg Kommune kunstgræsbaner i Ullerslev, Tårup, Nyborg og på Efterskolen Ved Nyborg. Kunstgræsbanerne betyder, at man kan træne fodbold året rundt, men byrådsmedlem Albert Pedersen (S) er bekymret for de miljømæssige konsekvenser. Mere om kunstgræsbaner En kunstgræsbane er typisk bygget således op:



En drænmåtte nederst.



Stabilgrus og stenmel.



Kunstgræstæppe med polypropylen eller polyestervæv.



Infill - typisk SBR-gummigranulat fra granulerede bildæk.



Græsfibre øverst.



De miljømæssige temaer omkring kunstgræsbaner:



- Der udvaskes stoffer fra de anvendte kunstmaterialer.



- At infill-materialer (fyld) spredes i omgivelserne.



- Bortskaffelse af affaldsprodukt ved udskiftning af udslidte baner.



Kilde: Teknik- og miljøudvalgets redegørelse - Der er flere miljøproblematikker ved at anlægge kunstgræsbaner. For det første efterlader det tungmetaller i drænvandet, og det kan gå i vores drikkevand. For det andet er banerne fyldt op med gummigranulat, og undersøgelser viser, at der hvert år forsvinder op til fem tons gummigranulat fra banerne - og hvorhen? Direkte ud i naturen, og mikroplast hører ikke til der, siger Albert Pedersen, der er medlem af Nyborg Byråd for Socialdemokratiet. Da en kunstbane ved Nyborg Gymnasium for snart et år siden var på dagsordenen, spurgte Albert Pedersen også ind til de miljømæssige hensyn.

Overholder kravene

En redegørelse fra teknik- og miljøafdelingen viser, at der er fundet forhøjede værdier kobber og zink i drænvandet fra kunstbanerne i Nyborg og Frørup, ligesom notatet peger på, at der forsvinder gummigranulat fra banerne. Det får dog ikke kultur- og fritidsformand Erik Rosengaard (V) til at se sort på kunstgræsbanerne. - Vi overholder alle miljømæssige krav om anlægning af de her baner og om, hvordan drænvandet skal ledes væk og så videre. I Ullerslev blev der lavet en drænmåtte under banen, og en kommende projektering i Vindinge vil vise, hvordan drænvandet skal ledes væk derfra. - Jeg ved godt, at der er en lille del af banens fyld, der forsvinder, men det er slet ikke i skadelige mængder, understreger han. Det er Albert Pedersen ikke enig i. - For mig virker det forkert at smide plastik i naturen. Og fem tons om året fra hver bane i Nyborg Kommune bliver til mange tons på ti år. Vi burde vide bedre og ikke bare lukke øjnene for den kendsgerning, at det kan få konsekvenser, siger han.

Scoop