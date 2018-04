Kunstgræsbaner skyder op over hele landet, og nu er trenden nået til Vindinge efter flere års ønske.

Vindinge: Kunstgræsbaner er blevet et hit i landets fodboldklubber, og over 300 styks er de senere år skudt op i både land og by.

Nu er det blevet Vindinges tur til at komme med på moden, og hvis alt går efter planen, ligger der en kunstig fodboldbane klar senest i slutningen af 2018.

Indtil videre har klubben søgt om penge hos kultur- og fritidsudvalget, hvor der er afsat 3,5 millioner kroner til projektet. Derudover har de selv skaffet 500.000, hvoraf halvdelen kommer fra Fynske Bank Fonden.

- Vindinge har været så heldige og dygtige, at de både har fået en fondsdonation og sparet penge sammen selv, så nu mangler vi bare at få igangsat projekteringen, før vi kan godkende det endeligt i byrådet, forklarer formand for Kultur- og fritidsudvalget Erik Rosengaard (V).

En projektering består blandt andet i en undersøgelse af de miljø- og geotekniske aspekter, der skal være på plads, inden byrådet kan komme med den endelige godkendelse.

Det er en undersøgelse, man har afsat 220.000 kroner til, og når den er gennemført, forventer Erik Rosengaard, at kunstgræsbanen går lige igennem.

- Jeg er 99,9 procent sikker på, at det nok skal gå igennem, og hvis alt går vel, håber og tror jeg på, at banerne står klar i udgangen af 2018.