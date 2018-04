En overhængende fare for opløsning fik nye frivillige til at melde sig på banen i Dalum Hjallese Badmintonklub. Den afgående formand er lettet over, at klubben nu kan leve videre.

Han har indtil nu været foreningens formand, men stopper nu sammen med foreningens kasserer efter to års frivilligt arbejde, og derfor har klubben hårdt brug for nye kræfter.

Men den overhængende trussel om opløsning har tilsyneladende været det, der skulle til for at få lokalsamfundet op af stolene.

Dalum Hjallese Badmintonklub har fremgang over hele linjen med mange spillere og en sund økonomi. Derfor ville den afgående formand Lars Bruntse være rigtig ked af, hvis badmintonklubben måtte nedlægge sig selv.

- At der dukkede så mange op - både seniorspillere, motionister og forældre, som vi ikke har set på banen før - sender et signal om, at rigtig mange er interesseret i, at klubben fortsætter. Men der er stadig ikke ret mange, der tager en frivilligpost. Interessen er der, men det er måske en usikkerhed i forhold til, hvad og hvor meget arbejde, det indebærer, vurderer Lars Bruntse.

Derfor vil bestyrelsen fortsætte sit arbejde med at informere om arbejdsopgaverne som frivillig.

To nye har dog meldt sig til at give en hånd med i den nye bestyrelse, og det er nok til at sikre klubbens overlevelse.

- Der er kommet to nye frivillige. Nu skal bestyrelsen så konstituere sig og fordele posterne, og det har de indtil onsdag at gøre. Det er en kæmpe lettelse at vide, at der er nogle gode folk til at tage over og føre klubben videre, siger Lars Bruntse, som, selvom han stopper som formand, stadig vil give en hånd med i bestyrelsen.

Den 21. april fejrer Dalum Hjallese Badmintonklub sine spillere med klubmesterskab og efterfølgende fest i Dalumhallen.