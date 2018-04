To 18-årige drenge fra Nyborg fik en god idé. Nu har de startet deres første virksomhed, der skal gøre hverdagen lettere for de digitale brugere.

Nyborg: Mange har prøvet at få en idé og tænke: det mangler man da i hverdagen.

Det gjorde 18-årige Christian Royal Petersen fra Nyborg også, og det blev starten på hans første virksomhed.

- En dag hørte jeg i radioen, at man anbefalede at dække sit webcam til. Det gjorde jeg med et klistermærke, men det er både grimt og besværligt, og jeg tænkte, at der måtte være en nemmere løsning.

Mere om virksomheden Den hedder daekditcam.dk og eksisterer kun på nettet.Man kan købe små plastikskjulere, der dækker webcams (de små kameraer på mobil, computer og tablet).



Sikkerhedsekspert ved FBI opfordrer til, at man dækker sit kamera til, så man ikke bliver hacket og billederne brugt ulovligt.



Kort efter rådførte Christian Royal sig med klassekammeraten Armin Sejdic, og i ægte Olsen Banden-stil lagde de en nøje tilrettelagt plan.

For halvanden uge siden gik de så i luften med deres første web-butik, der sælger skjulere til webkameraer på computere, smartphones og tablets.

- Jeg var slet ikke tvivl, da Christian spurgte fortælle Armin Sejdic og fortsætter:

- Og selvom det tager meget tid, er det fedt, fordi mange er så interesserede i, hvordan vi egentlig har gjort. De fleste tror, vi selv har opfundet produktet, men det har vi jo slet ikke, siger han og griner.