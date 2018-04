Omtanke

Otterup: Danmark opleves generelt som et trygt samfund, og terror er for mange en utænkelig hændelse i vores hverdag. Men vi må ikke lukke øjnene for, at et angreb kan finde sted i Danmark, lyder det fra Nordfyns Erhverv og Turisme.

Derfor arrangerer NEET nu et kursus, der skal være med til at øge sikkerheden og trygheden på befærdede steder, for eksempel ved indkøbsområder, markeder, festivaler og events. Det foregår onsdag 30. maj klokken 17.00 - 21.00 i Kuplen ved Otterup Bibliotek.

Under titlen "Projekt Omtanke" henvender kurset sig til virksomheder, organisationer og foreninger inden for trafikknudepunkter, indkøbsområder, seværdigheder, arrangementer, natteliv med mere.

Specialkonsulent Nick Thomsen fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) underviser i emner som sikkerhedskultur og beredskabsplaner, overvågning og fysisk sikring, mistænkelig adfærd og forløbet af en terror-hændelse, før, under og efter.

Tilmelding senest 20. maj hos NEET.