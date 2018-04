Cykelsti, mobildækning, havneprojekt for Klintebjerg og multibane. Der er blevet sat meget i gang af lokalrådet for Skovløkken-området, og nu kan du høre, hvor langt de er nået.

Skovløkken: En gang om året holder Skovløkken Lokalråd statusmøde, hvor de fortæller om, hvordan det står til ude i lokalsamfundet. Det finder i år sted den 17. maj klokken 19.30-20.30 i Østrup forsamlingshus. Statusmødet er åbent for alle.

I løbet af aftenen vil forskellige grupper fortælle om, hvor langt de er nået med deres projekter. For eksempel har nogen arbejdet med en cykelsti mod Odense, andre med bedre mobildækning i området, så er der en gruppe med et havneprojekt i Klintebjerg, og derudover er nogle i gang med at få etableret en multibane.

Vision 2018 Skovløkken Lokalråds 'Vision 2018' har seks fokusområder: Danmarks bedste skole, Stierne, Klintebjerg Havn, PR/synlighed, Udstykninger og Masterplan for Skovløkkeområdet.For hvert fokusområde er der nedsat en kaffegruppe, som består af medlemmer fra lokalrådet og interesserede nordfynboere fra området.



Derudover er der opstået flere grupper med andre projekter end dem, som står i lokalrådets 'Vision 2018'.

Nogle af projekterne er nået længere end andre, fortæller næstformand i Skovløkken Lokalråd Trine Wenckheim:

- Man støder på nogle ting nogle gange, som at folk falder fra, og så kan det kræve tilladelser og penge, for eksempel har kaffegruppen med mobilmasten mødt lidt modstand. Andre er stormet derudad, som sti-gruppen, der har gjort opmærksom på stier, som allerede er der.

Derudover er hun bare glad for, at så mange har lyst til at bruge tid på at udvikle område:

- Det er jo megapositivt, at vi har et stå stort spekter af frivillige og ildsjæle, der gider gøre en indsats for at få et federe lokalområde i udvikling.

Trine Wenckheim tror på, at den store opbakning blandt andet kan forklares med, at de som lokalråd ikke presser på eller bestemmer. De har godt nok haft nogle fokusområder for deres "Vision 2018", men det har været helt frivilligt at skabe en gruppe.

- Vores tilgang er, at vi bare er en paraply, som vil samle folk, siger hun.

Efter statusmødet er der en pause, hvorefter Skovløkken Lokalråd har generalforsamling klokken 20.30.