Museum Vestfyn skal i dialog med Assens Kommune om det fremtidige tilskudsniveau. Museet så gerne, at kommunen spyttede mere i kassen, ellers kan det få konsekvenser for Vestfyns Museum, mener museet selv.

Assens: Museum Vestfyn har sendt et "forståelsesbrev" til Assens Kommune: Vi har brug for mere i tilskud. Ellers kan det få konsekvenser for museet.

Museum Vestfyn Museum Vestfyn er et statsanerkendt museum, som derfor får statsstøtte efter forskellige kriterier og mål.Museet får også kommunal støtte fra Assens Kommune.



Bestyrelsesformand er Johan Koppel. Museumschef er Johan Møhlenfeldt Jensen.



Tea Dahl Christensen og Ingrid Vatne er begge museumsinspektører. Og udover det er der ansat en kommunikationsmedarbejder og assistenter. Omvisere, studentermedhjælpere og frivillige er desuden tilknyttet museet.

Som Stiftstidende fortalte i januar, er det svært at få budgetterne til at hænge sammen på det vestfynske museum. Regnskabstallene for 2019 udviser et forventeligt underskud på 511.000 kr., kan det læses i regnskabet.

To af årsagerne er, at Museum Vestfyns statstilskud er blevet beskåret. I 2015 fik museet 1,4 mio. kr. i statsstøtte. I 2019 1,1 mio. kr. Det kommunale tilskud er tilsvarende faldet fra 3,8 mio. kr. til i 2019 foreløbig 3,2 mio. kr. Det kan mærkes.

Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen siger, museet skal i dialog med kommunen, fordi der bl.a. i budgetforliget blev skrevet ind, der skulle optages en dialog med museet om det fremtidige tilskudsniveau. Det hele sker efter, museet de senere år har været ude i en turbulent periode oven på, at Slots- og Kulturstyrelsen i 2011 kritiserede, at museet ikke levede op til flere forpligtelser.Brevet til kommunen og udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur er derfor det oplæg til dialog, oplyser museumschefen.- Vi håber at få lov at beholde tilskuddet på det niveau, som vi har i '18. Og meget gerne med en forøgelse, fordi vi har de udfordringer, vi nu har, fortæller Johan Møhlenfeldt Jensen, men ønsker ikke at sige mere.