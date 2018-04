Assens: De fik brug for en hånd, eller rettere sagt et torv, da Kongeskibet Dannebrog søndag formiddag skulle sejle fra Assens igen.

Dannebrog lagde til i Assens Havn omkring klokken 15 lørdag eftermiddag. Og selvom der denne gang ingen kongelige var med om bord, var mange mennesker mødt frem på havnen for at se den 78 meter lange yacht lægge til - og næsten lige så mange var stået tidligt op søndag for at se skibet sejle ud igen.

Præcis klokken 9:45 var der mønstring på broen. Den blåklædte besætning tog opstilling, løsnede fortøjningen fra bolværket og hornet gav signal. Dannebrog lagde fra kaj og begyndte langsomt at dreje agterud væk fra midtermolen på Assens Havn. Men hurtigt blev det klart, at skibets fendere (skibets gummi-stødpuder, der beskytter skibets skrog red.) kom på overarbejde. En af fenderne blev mast så tæt op ad molen at den punkterede, og for ikke at risikere at skade skibets skrog, blev en slæbebåd sat til at trække Dannebrog de første 50 meter fra molen.

Heldigvis kom skibet fra kaj uden skrammer, og gav et ordentlig tut i hornet som farvel.

Dannebrog kommer senere på sæsonen tilbage til Fyn, hvor dronning Margrethe 6. - 7. september aflægger officielt besøg i Svendborg.

