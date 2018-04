Den eneste mulighed for at nå til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte er at gøre det på både det statslige, regionale og kommunale område.

Det siger Anders Bondo Christensen, der er hovedforhandler for de kommunalt ansatte. Han sidder dog med til forhandlingerne på alle tre områder.

- Vi gør, hvad vi kan på alle tre områder, og jeg håber, at vi får en løsning på alle tre områder. Jeg tror også, at det er den eneste mulighed.

FAKTA: Disse personer forhandler om storkonflikt eller forlig Der forhandles igen søndag på en overenskomst for de offentligt ansatte. Læs her, hvem der sidder i de forhandlingslokaler, hvor det afgøres, om Danmark skal gennem et storkonflikt eller om der opnås et forlig:



* Forligsinstitutionen:



Forhandlingsleder er forligsmand Mette Christensen. Hun støttes af de to øvrige forligsmænd, Tine Vuust og Torsten Hesselbjerg.



* Statens område:



- På lønmodtagersiden ledes Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) af chefforhandler Flemming Vinther fra Hærens Konstabel- og Korporalforening.



I CFU's delegation sidder i øvrigt:



Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening.



Lars Qvistgaard, Akademikerne.



Rita Bundgaard, HK/Stat.



Jesper Korsgaard Hansen, Centralforeningen for Stampersonel.



- På arbejdsgiversiden ledes forhandlingerne af innovationsminister Sophie Løhde (V).



I de statslige arbejdsgiveres delegation sidder i øvrigt:



Martin Præstegaard, departementschef i Finansministeriet.



Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen.



* Regionernes område:



- På lønmodtagersiden ledes Forhandlingsfællesskabet (FF) af chefforhandler Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.



I FF's forhandlingsdelegation sidder i øvrigt:



Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening.



Benny Andersen, Socialpædagogerne.



Dennis Kristensen, FOA.



Ellen Lykkegård, 3F.



Bodil Otto, HK/Kommunal.



Karen Stæhr, FOA.



Bert Asbild, Danske Bioanalytikere.



Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen.



Tina Lambrecht, Fysioterapeutforeningen.



Lars Qvistgaard, Akademikerne.



Camilla Rathsack, Yngre Læger.



- På arbejdsgiversiden ledes Det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN) af chefforhandler Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland.



I RLTN's forhandlingsdelegation sidder i øvrigt:



Bo Libergren, Region Syddanmark.



Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør Danske Regioner.



* Kommunernes område:



- På lønmodtagersiden ledes Forhandlingsfællesskabet (FF) af chefforhandler Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening.



I FF's forhandlingsdelegation sidder i øvrigt:



Benny Andersen, Socialpædagogerne.



Dennis Kristensen, FOA.



Ellen Lykkegård, 3F.



Bodil Otto, HK/Kommunal.



Mona Striib, FOA.



Elisa Rimpler Bergmann, Pædagogernes fagforbund, Bupl.



Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd.



Tina Nør Langager, Ergoterapeutforeningen.



Lars Qvistgaard, Akademikerne.



Sara Vergo, Djøf.



- På arbejdsgiversiden ledes Kommunernes Landsforenings (KL) forhandlingsdelegation af Michael Ziegler (K), der er borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.



I KL's forhandlingsdelegation sidder i øvrigt:



Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund og næstformand KL's Løn- og Personaleudvalg.



Kristian Heunicke, direktør i Kommunernes Landsforening.



Kilde: LO.

- Laver vi en rigtig god aftale på det ene område, så gør vi selvfølgelig det, men tingene er flette så meget sammen efterhånden. Det er også derfor, at vi sidder derinde alle tre områder, siger Bondo på vej ind i Forligsinstitutionen.

Efter en kort pause er forhandlingsparterne søndag igen samlet for at forhandle en ny overenskomst til 745.000 offentligt ansatte.

Forligsmand Mette Christensen lod parterne slippe kort før klokken fem søndag morgen.