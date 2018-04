Dansk Folkeparti stiller forslag om, at Svendborg udarbejder en decideret veteranpolitik og gør meget mere ud af den nationale flagdag for udsendte soldater.

Svendborg: Svendborgs veteraner har krav på større anerkendelse end i dag.

Det mener Dansk Folkeparti i Svendborg, og partiet forsøger nu at få byrådet til at støtte et forslag, der blandt andet indebærer en stærkere og mere tydelig markering af den årlige flagdag for Danmarks udsendte.

Partiets enlige medlem af byrådet, Dorthe Ullemose, kalder Svendborg for en hvid plet på veteranernes Danmarkskort, og hun håber, at der kan findes et flertal for en stærkere markering af den officielle flagdag for Danmarks udsendte, den 5. september.

Ullemose har rejst forslaget, efter at hun har holdt møder med veteranernes paraplyorganisation, Veteranalliancen.

- De siger, at flaget ikke engang er hejst på vores institutioner den 5. september, og det bør vi gøre for at anerkende den indsats, de har lavet. Når vi kan sende folk ud i krig, så skal vi også kunne tage ordentligt imod dem, siger Dorthe Ullemose.