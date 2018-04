BOKSNING: Den tidligere flerdobbelte danske amatørmester Mikkel Nielsen marcherer videre i den professionelle Sauerland-boksestald.

Sent fredag aften vandt han overlegent "The Battle of the Vikings" på udebane ved stævnet i Sundsvall over svenske Simon Henriksson.

Mikkel Nielsen fejrede sejren i ringens midte ved at iføre sig butterfly på den bare hals og overkrop, mens Rie Ahm Hugger som anden-sekundant og gammel Olympia-kammerat leverede et smækkys på Nielsens pande efter sejren.

Henriksson havde fem sejre i seks kampe på CV'et, men selv om svenskeren havde længere arme og var højere, så pressede fynboen efter en lige første omgang svenskeren rundt i ringen. Mikkel Nielsen med tilnavnet "Pjatrøv" vandt anden og tredje omgang og slog så til med et højre hook til kæben og svenskeren måtte tage tælling i fjerde omgang.

I femte omgang røg Henriksson ind i en byge af slag fra danskeren og tog tælling igen. Svenskeren kom op, men opgav før sjette omgang, der skulle have været den sidste. Mikkel Nielsen blev erklæret som vinder på TKO.

Nu har Mikkel Nielsen vundet fem ud af fem professionelle kampe, hvoraf de tre er stoppet før tid.

I næste uge sætter han sig sammen med sin manager Peder Forsman for at finde den næste modstander.

- Alt i alt en fantastisk oplevelsesrig tur på udebane, sagde Mikkel Nielsen bagefter til sin FB-side og sendte mange tak til sin coach og første-sekundant, den tidligere topbokser Torben Keller.