Bogense: På et tidspunkt mellem fredag klokken 17 og lørdag klokken 20 er det lykkedes for en tyv at bryde ind i et hus på Høtoften i Bogense. Tyven er ifølge politiets oplysninger kommet ind ved at bryde en terrassedør op, og indenfor har vedkommende taget sig tid til at gennemrode huset. Tyven har forladt huset ad samme vej. Umiddelbart mangler der nu et Nem-id, men politiet har søndag formiddag endnu ikke fået en endelig opgørelse over, hvad der er stjålet, oplyser vagtchefen hos Fyns Politi.