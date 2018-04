Det bliver en udfordring ud over det sædvanlige, når Skjern Håndbold skal forsøge at kæmpe sig vej til den eksklusive Final 4 i herrernes Champions League i håndbold.

Søndag gælder det franske Nantes på udebane i den første af to kvartfinaler, og Skjern-træner Ole Nørgaard er godt klar over, at Skjern må indtage rollen som undertippet.

- Hvis man tog 100 af de fremmeste håndboldtrænere i Europa og sagde til dem; "der skal spilles en håndboldkamp mellem Nantes og Skjern, og du kan vælge, hvilket hold du vil stå i spidsen for, og hvis du taber, får du kappet hovedet af", så ville 100 ud af 100 vælge Nantes.

- Det er styrkeforholdet, vi er oppe mod, siger Nørgaard.

Skjern-træneren ser blandt andre den makedonske stjerne Kiril Lazarov og tyske Dominik Klein som spillere, der kan skabe store problemer for danskerne.

Derudover kan det blive et problem for Skjern at score mål nok mod franskmændene.

- Det er et klassisk fransk hold med masser af fysik, og de er først og fremmest rigtig dygtige til at dække op. Det er forsvarsspil helt i topklasse, og så har Nantes også en skarp kontrafase, siger Ole Nørgaard.

På trods af rollen som undertippet understreger fløjspilleren Anders Eggert, at Skjern-spillerne ikke budgetterer med et nederlag i Frankrig.

- Det er slet ikke noget, vi snakker om. Der er ingen tvivl om, at vi tager derned for at vinde, fordi vi ved, hvad vi er i stand til.

- Men vi skal helst ikke derfra med et nederlag på mere end et par mål, hvis vi skal have en chance for at rette op på det på hjemmebane, siger Eggert.

Skjern leverede et stykke dansk håndboldhistorie, da det vestjyske mandskab slog det ungarske storhold Veszprem ud af turneringen i ottendedelsfinalen.

Triumfen mod Veszprem var så stort et resultat, at det kommer til at påvirke opgørene mod Nantes.

- Når vi har slået Veszprem ud, er Nantes fuldt ud advaret om, at holdet ikke kommer sovende til det, siger Ole Nørgaard.

En af grundene til, at Skjern formåede at slå det ungarske storhold ud, var, at det danske mandskab formåede at storsejre med syv mål på hjemmebane i den første kamp. Mod Nantes starter Skjern på udebane.

- Vi formåede at overraske Veszprem i den første kamp, men nu er Nantes opmærksomme på os.

- Ellers kunne man sige, at det kunne være en fordel at starte med at ramme dem hårdt på hjemmebane, som det lykkedes os mod Veszprem, men uanset hvad bliver det to kampe, som vi får meget svært ved at vinde, siger Nørgaard.

Kampen begynder klokken 19.