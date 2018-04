En stjålet Mercedes blev lørdag aften standset af Fyns Politi på motorvejen ved Tietgenbyen ved Odense. Politiet lukkede vejen i vestgående retning for at lede efter spor.

To mænd blev lørdag aften ved 20-tiden anholdt på den Fynske Motorvej ved Tietgenbyen. En patruljevogn fra Fyns Politi var fulgt efter mændene, da de kom over Storebæltsbroen, og nær Odense blev de standset.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen ventede politiet på mændene ved Nyborg efter en anmodning fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

- Der var blevet begået et røveri ved Ruds Vedby (nord for Slagelse, red.), hvor man havde truet sig til en større Mercedes. Bilen var blevet efterlyst, og lørdag aften fik vi en melding fra kollegerne på Sjælland om, at bilen var på vej til Fyn.

- Så vi ventede på den ved Nyborg, hvor vores patrulje fik kontakt med den. Den blev standset lige før Tietgenbyen, efter vi havde fået bekræftet, at det var den rigtige bil, forklarer vagtchefen.

Da politiet kom hen til bilen, var alle vinduer åbne, og politiet kunne derfor ikke udelukke, at de to mænd havde kastet ting ud af bilen i løbet af den cirka en kilometer lange strækning, hvor politiet forsøgte at få den til at stoppe.

Derfor valgte politiet lidt efter klokken 21 at lukke motorvejens vestgående spor fra afkørsel 48, Tietgenbyen, og cirka 800 meter mod vest. Trafikken blev ledt af motorvejen ved Tietgenbyen og på igen ved Østre Ringvej og den efterfølgende tilkørsel til motorvejen.