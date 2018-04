Fodboldspilleren Jannik Vestergaard blev i begyndelsen af marts meldt ude i en ubestemt periode på grund af det, der først var diagnosticeret som et brud på en mellemfodsknogle.

Dermed havde han muligvis spillet sæsonens sidste kamp for Borussia Mönchengladbach, og en potentiel VM-deltagelse for Danmark syntes også i overhængende fare.

Selv mærkede han dog ikke de store smerter. Derfor konsulterede han på eget initiativ en læge i Danmark for at få en ekstra vurdering, en såkaldt "second opinion".

Det viste sig at være en god idé, da lægen i Danmark gav en mildere dom, så Vestergaard kunne smide gipsen, påbegynde genoptræningen og hurtigt være tilbage i fuldt vigør.

Det fortæller forsvarsspilleren i et interview med BT.

- Skanningen viste et tydeligt brud, men jeg insisterede på at få en "second opinion", fordi følelsen i min fod var god.

- Det var vigtigt for mig at sikre, at der blevet stillet den rigtige diagnose, da jeg helst ikke ville misse for mange kampe eller miste noget af den gode form frem mod VM, siger Jannik Vestergaard til avisen.

Allerede 1. april var han tilbage i holdopstillingen for Borussia Mönchengladbach.

I stedet for potentielt at have misset resten af sæsonen var han derfor kun gået glip af én bundesligakamp samt landskampene i slutningen af marts mod Panama og Chile.

Vestergaard har været fast mand i landsholdstruppen under Åge Hareide, men forsvarsspilleren er ofte henvist til bænken.

Han spillede senest en landskamp mod Kasakhstan i juni sidste år, selv om han var med i truppen til de efterfølgende fire VM-kvalifikationskampe samt de to playoffkampe mod Irland.