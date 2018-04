Det blev heller ikke natten til søndag, at forhandlerne fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne i den offentlige sektor blev enige om en overenskomst.

Klokken lidt i fem forlod først Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne på kommunernes område, og derefter Grete Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne på regionernes område, Forligsinstitutionen.

Sidstnævnte oplyste på vejen ud, at møderne genoptages søndag formiddag klokken ti.

Hverken Grete Christensen eller Anders Bondo Christensen havde lyst til at svare på spørgsmål på vej ud.

Det ville til gengæld Anders Kühnau (S), der er chefforhandler for arbejdsgiverne på regionernes område.

Han kunne oplyse, at det særligt var regionernes område, der trak forhandlingerne ud i en sådan grad, at forhandlerne blev mødt med solopgang, da de kom ud.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi konkret har aftalt. Men vi har forhandlet, og vi har brugt flere timer i nat på at se, om vi kan komme nærmere hinanden, siger han.

- Vi er ikke i mål endnu, men jeg synes, at vi nærmer os.

Søndag venter nye forhandlinger, der ifølge Grete Christensen og flere andre forhandlere begynder klokken ti.

- Vi kommer herind engang i morgen formiddag. Så regner jeg med, at vi skal være her det meste af dagen. Så ser vi, hvordan det udvikler sig, siger Anders Kühnau.

Lørdagens forhandlinger bød på 19 timer med møder, og Anders Kühnau har tænkt sig at bruge søndag morgen på at gøre sig klar til flere langstrakte ophold i Forligsinstitutionen.

- Lige nu trænger jeg til at få sovet lidt. Ellers har jeg det fint. Jeg synes, at vi har haft nogle fornuftige forhandlinger. Men jeg synes, at der er et stykke vej, før vi er i mål, siger han.