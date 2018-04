En drone og optagelser af et skyderi førte lørdag til spekulation om et muligt kupforsøg i Saudi-Arabien.

Saudiarabiske sikkerhedsstyrker har lørdag skudt en fritidsdrone ned i hovedstaden Riyadh. Det sker, efter at videoer af et skyderi nær kongepaladset skabte frygt for et kupforsøg.

En talsmand for politiet i Riyadh siger til det statslige nyhedsbureau SPA, at sikkerhedsvagter bemærkede den uautoriserede drone klokken 19.50 lokal tid, hvorefter soldater skød den ned.

Tidligere på dagen cirkulerede flere amatøroptagelser af et højlydt skyderi nær kongepaladset på sociale medier. Det førte til spekulation om et muligt kupforsøg samt spørgsmål om, hvor kongen og kronprinsen opholder sig.

En højtstående embedsmand oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at kong Salman i øjeblikket befinder sig på sin gård i Diriya.