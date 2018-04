Lars Ellers Washington slår Columbus for tredje gang i rap og er kun én sejr fra at gå videre i NHL-slutspil.

Efter sejre i de to første opgør mod Washington Capitals i den nordamerikanske ishockeyliga NHL er Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand nu tvunget til at vinde den næste kamp for at holde sig inde i slutspillet.

Lørdag tabte holdet således for tredje gang i træk til Washington Capitals og Lars Eller.

Efter de to første perioder førte hjemmeholdet 3-2, men i tredje periode udlignede Oliver Bjorkstrand for Columbus.

Der blev ikke scoret yderligere, og kampen skulle derfor afgøres i overtid. Og efter knap 12 minutter satte svenskeren Nicklas Bäckström pucken i nettet til en 4-3-sejr til Washington.

Dermed skal Columbus Blue Jackets vinde seriens sjette kamp på mandag på hjemmebane for at fremtvinge en altafgørende syvende kamp.

Oliver Bjorkstrand fik godt 11 minutters spilletid, mens Lars Eller var på isen i næsten 17 minutter ifølge NHL's hjemmeside.