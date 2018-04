Håndbold: Odense HC spillede lørdag aften Silkeborg-Voel ud af Odense Idrætshal og ud af slutspillet med en sejr på 32-21. Silkeborg er med nederlaget ude af slutspillet, og frygten for at tabe lod til at påvirke jyderne mod et Odense-hold, som omvendt var skarpe og kølige.

Kampen kom rodet i gang, og begge hold skulle lige finde spillet. I den omvendte kamp benyttede Silkeborg rodet til at løbe fra Odense, men denne gang fulgtes de to hold ad i kampens første minutter. Silkeborgs høje forsvar, som før har drillet fynboerne blev dog løst af Jan Pytlick med syv mod seks-angreb og to stregspillere. Kathrine Heindahl og Kamilla Kristensen stod således for fem af Odenses første ni mål, mens fynboerne skabte et hul, og Silkeborg så ud til at lide under at mangle især den stærke Rikke Iversen i forsvaret.

Odense HC - Silkeborg-Voel 32 - 21 (16 - 12) Ligaen, slutspil, kvinderKampens gang: 3-3, 5-5, 9-7, 11-8, 14-9 (16-12) 20-14, 20-17, 25-18, 28-20, 32-21.



Mål: Odense HC: Kathrine Heindahl: 8, Mie Højlund 5, Nadia Offendal 5, Mette Tranborg 4, Stine Jørgensen 2, Trine Østergaard 2, Jessica Quintino 2, Kamilla Kristensen 1, Maja Jakobsen 1, Freja Cohrt 1, Suzanne Bækhøj 1. Silkeborg-Voel: Sofie Bæk Andersen 6, Hege Bakken Wahlquist 5, Stine Skogrand 2, Anna Sophie Okkels 2, Lea Hansen 2, Jette Hansen 1, Emilie Pedersen 1, Othilia Christensen 1.



Bedste spiller: Odense HC: Kathrine Heindahl. Silkeborg-Voel: Sofie Bæk Andersen.



Udvisninger: Odense HC: 4. Silkeborg-Voel: 2.



Tilskuere: 1845



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen. Præstation: God.



Odense HC's næste kamp: 28. april klokken 16: Odense HC - FC Midtjylland.

Odenses føring lod til at ryste Silkeborg-spillerne, som ikke havde råd til at tabe, hvis holdet ville holde muligheden for en semifinale i live. Odense HC spillede omvendt første halvleg bekymringsfrit, og angrebet var særdeles effektivt, selv om Jan Pytlick brugte mange konstellationer.

Selv ikke da både Stine Jørgensen og Jessica Quintino midt i halvlegen blev udvist, faldt Odenses tempo, og hjemmeholdet kom ud af undertalsperioden uden de store problemer. Silkeborg prøvede op mod pausen også at spille syv mod seks, men det, som på det seneste har været Danmarks skrappeste forsvar, straffede jyderne for det træk, og så kunne Odense gå til pause med en føring på hele 17-12.