10.000 demonstranter var lørdag på gaden i Ungarns hovedstad, Budapest, for at demonstrere mod regeringens indflydelse på ungarske medier.

Det er anden gang, siden Viktor Orbán i starten af april vandt en klar sejr ved valget til landets parlament, at der er store protester i landet.

I et opslag på Facebook forud for demonstrationen skriver arrangørerne, at de statslige medier er blevet til Orbáns "propagandamaskine".

- Vores mål er at ophæve Fidesz' (Viktor Orbáns parti, red.) kontrol over de statslige medier. Men der ligger også en opgave for oppositionspartierne, da de er ansvarlige for den situation, vi er i, skriver de videre.

- Sammen må vi kæmpe for en ny og retfærdig valglov og undersøgelser af korruptionssager.