Hjemmeholdet kunne have levet med uafgjort, men dybt inde i overtiden bankede Næstveds Finnur Justinussen bolden i mål fra 25 meter. En scoring, der fik gæsternes fynske chef, Michael Hemmingsen, til at skrige sin glæde ud over det græstæppe, der egentlig var ret så indbydende efter en vinter, der havde strakt sig langt ind i april.

Men de bøjede hoveder over den blå spillerdragt på de spillere, der langsomt forlod græsset på deres hjemmebane efter lørdagens kamp mod Næstved, sagde alt om, at ambitioner og forventninger havde fået et alvorligt skud for boven.

Jan Vingaard, der står i spidsen for Middelfart-mandskabet, ville først tale med Sport Fyn, efter han havde snakket kort med sine spillere i omklædningsrummet. På spørgsmålet, hvad han havde sagt til spillerne, svarede Vingaard efter at være kommet ud fra omklædningsrummet:

- At fodbold bliver afgjort på små marginaler. Det tippede til Næstveds fordel denne gang. I sidste uge var det os, der afgjorde det til sidst, men i bund og grund kom vi for meget under tryk, fordi vi ikke vandt nok dueller og ikke havde kvalitet nok i vore afvisninger. Men i bund og grund stod vi jo egentlig fint. Ud over de to scoringer noterede jeg en chance med et hovedstød på stolpen, og det var det. Vi gjorde mange ting rigtigt, men der skal altså også tur i den for at sparke bolden ind fra 25 meter.

- Var det oprykningen, der røg med det nederlag?

- Nej. Der er fortsat rimelig mange kampe tilbage. Men det sidste mål var dyrt og gjorde ondt, ingen tvivl om det. Nu skal vi pludselig igen hente mange penge. Men vi jagter alt til det sidste.

Michael Hemmingsen gik kurs sit omklædningsrum med det bredeste forårssmil.

- Vi foretog et par udskiftninger efter en halv time, og det betød, at vi kunne få lagt et ekstra tryk. Og så er jeg selvfølgelig glad for, at vort angreb fik lavet to mål, lød det fra Hemmingsen med tilføjelsen:

- Tre point i Middelfart er vigtige for os. Starten på foråret har været udfordrende. Tre point gør meget i vor situation, for vi skal rykke op.