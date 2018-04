Valdemar Schousboe var en af hovedpersonerne i B1913's uafgjorte resultat. Han scorede til 1-0 efter 10 minutter og blev efter 65. minutter nedlagt i Fremads felt med dommen. Straffespark og gul/rødt til Fremad-spilleren. Rasmus Larsen brændte sparket, der kunne have bragt B1913 på sejrskurs.

Ud over et pænt spillemæssigt engagement var der ikke så meget at glæde sig over i hjemmeholdets spil på en ujævn hjemmebane med få målchancer til begge hold.

Udligningsmålet i det 65. minut var et af dem, der bliver genudsendt på youTube som spektakulære mål. En B1913 tilbagelægning til egen målmand smutter forbi, og ind til udligning. (KAI)