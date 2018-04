Middelfart havde god grund til at ærgre sig over, at de måtte nøjes med det ene point i lokalopgøret mod Nr. Aaby.

Middelfart formåede i de døende minutter af opgøret, at sende et frispark på overlæggeren og misbruge et straffespark. Det var derfor to tabte point for Middelfart, der ligger og kæmper om overlevelse i rækken.

- Vi scorer efter et par rigtig fine opspil i dag og spiller generelt en god kamp. Derfor er det ærgerligt, at vi ikke tager alle tre point. For indstillingen var der og det er det, som vi skal tage med os i de næste par kampe, sagde Middelfarts træner, Jann Jensen.

Lokalopgøret endte 3-3. Middelfarts målscorere var David Damsøe x2 og Frederik Bernbom. Nr. Aabys mål blev sat ind af Mikkel Jørgensen x2 og Rasmus Kristensen. LUND