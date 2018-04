Bolbro fik fornyet håb om overlevelse, da de hjemme vandt bundopgøret mod FC Avrasya.

- Avrasya har mange gode spillere og er et godt hold, så vi er glade for sejren. Desværre blev kampen skæmmet af et grimt uheld i slutfasen, hvor en af deres spillere fik en grim flænge i knæet og måtte hentes af ambulance, fortalte Bolbro-træner Anders Garbrecht.

Dagens mand i Bolbro var midterforsvarer Jesper Nielsen, der ud over at holde højt niveau i defensiven fik scoret to mål. Han udlignede gæsternes tidlige føring, og bragte også Bolbro på 3-1, inden Avrasya reducerede til slutfacit. (Lund)