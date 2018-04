Chang har med sejren over Ubberud endnu ikke tabt i foråret, og mandskabet har lagt behørig afstand til nedrykningsstregen.

Værterne var dog længe om at få spillet til at fungere på en svær bane. Værterne vil gerne spille bolden rundt, og det indbyd plænen ikke til. Kort før pausen kom hjemmeholdet dog i front, og det gav et rygstød til 2. halvleg. Her fik Chang skubbet spillet længere frem og fik sat et tempo. Med yderligere tre scoringer fik værterne dermed hevet en sikker sejr i hus.

- Vores defensiv, foran en velspillende Nicklas Henriksen i målet, fungerede godt. Ubberud havde kun én chance i kampen, så jeg er tilfreds med indsatsen, sagde Chang-træner Peter Rask. (Lund)