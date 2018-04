ØB var tæt på den helt store triumf i opgøret mod førerholdet fra Bogense. Værterne var dog både bagud med 0-1 og 1-2, men begge gange formåede holdet at kæmpe sig tilbage i kampen. I det 90.minut lykkedes det så endda for ØB at komme i front, da Daniel Nymann udnyttede et perfekt oplæg af Marco Donnerup til at bringe odenseanerne i front med 3-2. Den overraskende føring blev dog forpurret i de sidste sekunder af kampen, hvor Mathias udnyttede en løs bold i feltet til at bringe Bogense på 3-3.

- Jeg er så stolt over den indsats som drengene leverer i dag, og samtidig vildt ærgerlig over, at Bogense får scoret til sidst, lød det fra ØB´s assistent-træner, Casper Skifter umiddelbart efter den dramatiske afslutning.(Due)