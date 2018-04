Næsbys spillere spillede med sørgebind og der var et minuts stilhed før kampen. Alle med tilknytning til Næsby Boldklub var i dyb sorg over at have mistet den kun 50-årige ildsjæl og leder Allan Hvitfeldt til kræften i fredags efter kun fem-seks uger sygdom. Hvitfeldt var en ledere, der aldrig sagde nej til en opgave og han efterlader et stor hul i klubben. Mange Næsby-ledere var tydeligt berørte over hans død.

Christian Sørensen, Verninge-knægt, spiller nu i Fredericia, der er på vej ud i Europa. Han lægger ikke skjul på, at klubben har stor fokus på pokalsemifinale hjemme på Monjasa Park, hvor den tidligere OB'er håber at kunne bidrage til endnu en overraskelse mod Silkeborg. Vinderen af den kamp møder enten FC Midtjylland eller Brøndby i finalen. Christian Sørensen troede på, at Fredericia kan gøre det igen på onsdag.

Den gamle mestertræner Roald Poulsen var på stadion ligesom FC Nordsjællands scout Steen Nedergaard, der har trænet under Roald, som er den træner, der seneste har gjort OB til dansk mester. Det var i 1989, hvis nogen ikke skulle være født dengang. Man skal efterhånden være fyldt 30 for at have været med på Odense Stadion i lift.

Næsbys måltavle trænger til en optimering, hedder det vist. Det er svært på skrifte at forklare, hvordan tallene bliver mishandlet. Efter 71 minutter og 11 sekunder stod der 11,11 på tavlen og slutstillingen 3-3 lignede mere 0-0. Men det skal nok komme hævdede lederne.

Odders københavnske træner Flemming Christensen tog opgaven rimeligt afslappet fra stolen og lod sine assistenter fare rundt i det tekniske felt.