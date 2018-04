Næsby spillede flot ude i marken drevet frem af Martin Lunds glidende løb, Kasper Høsts frækhed og Pelle Webers aggressivitet, men man sad og bævede ved hvert Odder-indkast, dødbold eller indlæg, hvor der for ofte var tvivl om, hvem der skulle gribe ind. Det siges fra nærmeste hold, at Næsby-keeperen i sin gamle klub Vejle i fire år var vænnet til, at de høje bolde skulle stopperne tage sig af.

Kampen Kort Næsby-Odder 3-3 (1-2) Mål: 0-1 Malthe Boesens indlæg sejler ind i fjerneste hjørne (20), 0-2 Malthe Boesen header ind fra nært hold (34), 1-2 Martin Lund opsnuser returbold og scorer (38), 2-2 Pelle Weber sætter indersiden til Kasper Høst skarpe arbejde og oplæg, 2-3 Jakob Hansen header bolden ind ved bageste stolpe (67), 3-3 Anders Nielsen scorer via Odder-spiller på Webers bagudpasning efter Hermansens fysisk indsats. Advarsler: Kasper Hansen, Odder (73), Jeppe Pedersen, Odder (34). Udvisning: Jeppe Pedersen, Odder (89) gult/rødt. Næsby (3-4-3) - Jakob Fechtenburg Henriksen - Rasmus Espersen, Kasper Dreyer, Christoffer Hermansen - Chris Hansen, Anders Nielsen (72. Kristian Gaarde), Daniel Jensen, Frank Nielsen - Kasper Høst (82. Marcus de Claville Bertelsen), Pelle Weber (72. Niclas Stokholm Jensen), Martin Lund. Bedste spillere: Næsby: Martin Lund Odder: Malthe Boesen Dommer: Morten Bertelsen - fin ledelse men overså et par straffespark. Tilskuere: 275 Næste kamp: Lørdag 14.00, Lyseng-Næsby.

Det er ikke fair at lægge ansvar for udelukkende på den unge Næsby-keeper, der måler 1,93 meter, men som efter at være narret af Malthe Boesens skævert af et indlæg efter tyve minutter kæmpede en del med selvtilliden. Henriksen skal arbejde mere med sit kropssprog og være langt mere bestemmende og frygtindgydende i feltet med den fysik.

Senere fik Jakob Fechtenburg et slag, der hæmmede ham resten af kampen, da han kom ud til en lang stikning og lige snittede bolden for næsen af en Odder-angriber, som han samtidig jævnede med græsset. Her burde dommer Morten Bertelsen have dømt straffespark.

Det var en stærk detalje, da Kasper Høst stred sig fri på højrekanten og stærkt presset lagde bolden til Webers brede inderside til 2-2 og både Anders Nielsens og Christoffer Hermansens vilje og Webers spilfornemmelse gjorde godt at skue til 3-3, men så var det, at det kunne være gået helt galt i overtiden.

Næsby skal nu en tur til det absolutte bundhold Lyseng og ligner lige et 2. divisionshold fuldt på niveau med så mange andre. Og måske kan skadede Andreas Bock nå at blive klar til den opgave.

- Vi har et efterslæb fra efteråret, men vi har ikke på noget tidspunkt i foråret lignet en nedrykker, selv om vi nu kun har fået et point i to kampe. Det vil lune at vinde på lørdag, sagde Kristoffer Johannsen ved omklædnings-kabinens dør.