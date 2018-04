Indsigt

Syddansk Universitet lukkede lørdag borgere ind i en til tider lukket forskningsverden, da universitetet fejrede Forskningens Døgn 2018. En mulighed for at give noget tilbage til lokalområdet, lød det fra Mimo Antabi, projektleder ved eventen i Odense.

- Vi vil gerne vise folk, hvad alle de her kloge forskere render og laver. Det handler dybest set om at vise skatteborgerne, hvad de får for deres penge. Det her er alles universitet, for vi betaler alle sammen til det. Så er det kun fint, at vi giver lidt tilbage en gang om året.

- Først og fremmest er det jo et ressourcespørgsmål. Desuden er de ansatte nogle mennesker, som har en travl hverdag. Ud over det er det bare en fed mulighed at give folk, at de får en hel dag, hvor de simpelthen kan vælge og vrage mellem det hele. Lige fra gamle bøger til robotter og indvolde. Det har også fungeret godt de tre forudgående år, hvor vi har gjort det sådan.

- Forskningens Døgn er en landsdækkende kampagne, der strækker sig over en hel uge. Hvorfor har I valgt at koncentrere det hele om en dag?

- Hvilken værdi har en event som denne her i dine øjne?

- Jeg tror, at det kan have stor værdi. Det er en meget blandet gruppe mennesker, der kommer i dag. Alle dem, der ikke har deres daglige gang her, kan komme og se, hvad et universitet er for en størrelse, og hvor stor en mastodont det egentlig er. Det er jo noget, der har stor betydning for folks hverdag, det der foregår herude, også selv om man måske ikke tænker over det.

- Hvad får Syddansk Universitet ud af det?

- Universitetet kan få rigtig meget ud af det. Forskerne kan komme og møde borgerne, og det ved jeg er utrolig givtigt for dem. De får stillet nogle spørgsmål til noget, som de aldrig har tænkt over før. Det der med at møde folk og få lov at forklare, hvad man egentlig render og laver, det har enormt stor værdi.

- Forskning er store tanker og kloge hoveder. Det her handler om at få vist, hvilken værdi den skaber for dig og mig. Min oplevelse er, at forskerne har en fest herude og får lov at komme lidt ud af deres "comfort zone".