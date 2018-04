Det var, da tarmene blev taget ud, at lugten for alvor begyndte at skære i næseborene. Af salmiak, råd, blod. Børnene i lokalet stirrede mod indvoldene på stålbordet med en blanding af vantro og fascination. Flere holdt to fingre for næsen.

- Vænner man sig virkelig til den lugt, ville en af forældrene vide.

Det bekræftede den garvede obducent.

Forskningens Døgn 2018 Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der hylder det arbejde, forskere i Danmark udfører.Festivalen blev afholdt for første gang i 2005.



Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag begivenheden, som også har til formål at bringe borgerne tættere på forskningsverdenen.



I år strækker Forskningens Døgn sig fra 20.-26. april over hele landet.



På Syddansk Universitet blev festivalen markeret med et stort arrangement lørdag.



Det indebar mere end 50 gratis aktiviteter for både børn og voksne.

Peter Juel Thiis Knudsen skar lørdag en gris op foran et publikum i dissektionssalen på Syddansk Universitet. For at vise hvordan en obduktion foregår. Normalt arbejder han på afdøde mennesker, for han er vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

Denne dag var han inviteret til at fremlægge for gæsterne ved Forskningens Døgn i Odense. En sjælden mulighed for at høre om et stykke arbejde, som mange forbinder med noget mystisk og hemmeligt, mente projektleder Mimo Antabi:

- Vi vil gerne have, at man kommer et spadestik dybere og finder ud af, hvordan sådan en retsmediciner er. Det kan være, at nogle tænker, at man må være en eller anden modbydelig person, når man lever af at skære i mennesker, sagde han og fortsatte:

- Det er jo ikke noget, man hører om til hverdag eller taler om ved kaffebordet. Det kan godt være lidt uhyggeligt, men så kan man jo få lov at komme ind og møde manden selv og se, at han er utroligt velbegavet og ganske almindelig.

“ Desuden er der mange myter omkring retsmedicin, som jeg gerne vil aflive. Jeg vil hellere bekræfte de gode historier og fortælle, hvad det er, vi står og laver. Peter Juel Thiis Knudsen, vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

Også uden for dissektionssalen var det et af målene med Forskningens Døgn: At lade borgerne få et indblik i en forskningsverden, som kun få hører om i det daglige.