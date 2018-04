Et reservespækket B1909-hold og mere end 50 B1909-tilhængere måtte hele følelsesregistret igennem, inden Nicolai Frederiksen med to scoringer i det 87. og det 91. minut blev dagens helt.

I det 80. minut fik Esbjerg det andet røde kort, det første midt i første halvleg. De ni resterende Esbjerg-spillere kom under pres af et udehold, der med god moral fortsatte med at kæmpe for sejren trods afbrændere, og et par straffespark, der ikke blev dømt.

I første halvleg var Esberg foran efter 6 minutter, inden Jonas Lund udlignede midt i halvlegen. (KAI)