Assens: Lidt kongelig har man vel lov til at være, siger de i reklamerne. Måske derfor var flere hundrede mennesker mødt frem, da Kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i Assens Havn lørdag eftermiddag. Mange var mødt op for at få et kig på den 78 meter lange hvidmalede yacht fra 1932, der normalt fragter kongefamilien rundt.

Det gjorde skibet ikke denne gang. I stedet havde Dannebrog sluppet sin faste bøje ud for Holmen i København for at begive sig ud på en øvelsestur rundt i de fynske farvande forud for kongefamiliens sommertogt, og der var derfor ikke mulighed for at spotte hverken Dronning Margrethe eller andre medlemmer af den kongelige familie.

Torsdag passerede skibet under Lillebæltsbroen og fredag smed skibet anker ud for Ærø, hvor kongeskibets jagtkaptajn, Christian A. Nørgaard, i den anledning holdt foredrag på Marstal Søfartsmuseum.