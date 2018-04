FODBOLD: Marienlysts træner Carsten Hemmingsen siger halvt i spøg, at han selv tager støvler med til søndagens udekamp i Ringkøbing i oprykningsspillet .

- Hvis vi havde den stærkeste opstilling, ville vi have kunnet besejre alle. Men nu bliver det lidt mere usikkert, fordi vi er ramt af noget, vi ikke selv er herre over, siger Carsten Hemmingsen.

Hasan Kurucay og Mads Hansen er tilbage fra karantæner, men denne gang er det så Christian Bannis og Mads Aasgaard, der er ude på grund af for mange strafpoint.

Jonas Hansen, Mads Jørgensen, Oliver Lønfeldt og Thomas Broe er stadig skadet, og før kampen skal både Sandro Spasojevic med knæproblemer og målmand Jeppe Kirk med muskulære udfordringer testes.

- Det bliver enten Calle Åmann Povlsen (17 år) eller Jeppe, der skal stå, siger Hemmingsen efter det overraskende comeback til holdets tidligere målmand Martin Munck mod Næstved for nylig.

- Det var vigtigt for hele truppen at få uafgjort mod Næstved med de problemer, som vi har. Det viser, at vi kan stå sammen og det giver os et moralsk løft, siger Carsten Hemmingsen.

Han ved foreløbig slet ikke, hvordan han vil sætte sit hold sammen på grund af de mange usikkerheder.

- Ringkøbing er under Nicolai Wael et hold, der spiller meget med bolden og har gode typer oppe foran, mener Hemmingsen.

Wael har også øje på en profil fra Marienlyst

- De har en velkendt spiller i Oliver Feldballe, der kommer med en del rutine, og han er en spiller, som vi skal holde godt øje med i deres offensiv, siger cheftræneren til klubbens website.