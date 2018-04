Du kan også nå at få indflydelse på, hvordan det nye bevægelseslandskab udvikler sig. 28. maj inviterer Fyens Stiftstidende sammen med idémændene til Café Stiften på toppen af Campus Kollegiet ved SDU. Her vil professor og forrskningsleder Jens Troelsen fra SDU sammen med studerende fra UCL og SDU præsenter visionerne for det 50 hektarer store områder - det svarer til 70 fodboldbaner. Det er fra 17-19, men tilmelding følger senere.Finansieringen er endnu ikke på plads, men projektgruppen forestiller sig, at etableringen sker gradvist, alt efter områdets udvikling og bebyggelse. Men også for at sikre, at det i sidste ende er det rigtige, der bliver anlagt i området. Derfor vil en del i begyndelsen være et forsøg eller et pilotptojekt. Projektet er et citizen science-projekt, hvilket betyder, at det er et bynært forskningsprojekt, der udvikles sammen med byens indbyggere.Bag idéen står UCL, Syddanske Forskerparker, SDU, Odense Kommune og Nyt OUH.Læs mere på:

Kommunale embedsmænd og forskere fra uddannelsesinstitutionerne har allerede prist forslaget om en kæmpe park omkring Campusområdet i Odense SØ i høje toner, men lørdag skulle det stå sin egentlige prøve. "Bestået" lød det fra en af dem, der længe diskuterede alle mulighederne med de studerende og næsten ikke kunne slippe projektet igen.

“ Jeg er sikker på, at det bliver let at få penge til projektet. Især når de studerende er så gode til at have øje for, at der skal være noget for alle grupper - børn, voksne, syge. [i]Lotte Kejser, deltager i Forskningens Døgn på SDU, som besøgte standen med bevægelsesparken [/i]

- Ret overvældende arbejde, som kan inspirere sanserne og til en sundere livsstil. Jeg var meget imponeret over idéen med at lave en app, som man kan bruge, hvis man skal have fat i bolde, sagde Lotte Kejser, der bor 10 minutter fra campusområdet og glæder sig til at få endnu flere grunde end folkeuniversitetet til at cykle forbi og få adspredelse i sit daglige arbejde, hvor hun arbejder med at søge penge fra EU-fonde.

- Jeg er sikker på, at der er gode argumenter til at få penge til projektet fra fonde. Især når de studerende er så gode til at have øje for, at der skal være noget for alle grupper - børn, voksne, syge. At det er et sted, man kan samles. Men nogen ny idé gav jeg dem faktisk ikke - jeg kunne ikke finde noget, der manglede, sagde hun.