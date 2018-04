Debat om nordisk samarbejde: Hvad skal det gøre godt for

Debat: En klog kone sagde til mig, at man aldrig skal undervurdere en mand med en sag. Nu har en årelang sag rejst af en borger i Bogense, Orla Kristoffersen, ført til en vigtig sejr, må man forstå af hans triumferende indlæg 9. april i FS. Med mindre man holder meget af at iagttage fluers forplantning, kan det være svært at forstå, hvad der har været drivkraften i den overflødige sag.

Er det de angiveligt årlige 12.000 kroner anvendt på Foreningen Norden-arrangementet, på skift afviklet i de fem deltagende venskabsbyer, der har udløst korstoget? Efter 10 års indædt kamp har det nu betydet, at Nordfyns Kommune som den eneste har valgt at trække sig som deltager. De andre kommuner i samarbejdet undrer sig. Angiveligt fordi der er for få konkrete politiske resultater, siges der. Resultater opnås oftest ved også selv at yde en indsats, sagde den kloge kone også.

Både kommunen og andre velmenende instanser understreger, at ikke ret meget kan lade sig gøre uden frivilligt arbejde og ildsjælenes indsats. Er det ikke rimeligt med en lille håndsrækning og udvist interesse? Vi kan til gengæld ikke forlange, at politikerne skal sætte sig i udgift for at deltage i dette også sociale arrangement, men alt er foregået med optimal anvendelse af skattekronerne, privat indkvartering osv.

Foreningen Norden her på Nordfyn med ca. 180 medlemmer, der selv betaler deres aktiviteter, har med Orla Kristoffersens utrættelige mistænkeliggørelse fået en over snuden. Spørgsmålet er vel, om der om føje tid er mulighed for at fortsætte de mange gode nordiske initiativer, der har båret foreningen gennem snart 75 år. Uden politisk interesse og opbakning smuldrer entusiasmen. Du fik, hvad du ville, men hvad skulle det gøre godt for, Orla Kristoffersen?

Viel Geschrei und wenig Wolle, som manden sagde, da de klippede grisen.