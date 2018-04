Ørbæk: Ørbæk er i gang med en omfattende forandring, der gælder alt fra handelstorv til bedre parkeringsforhold og nu også en plan med Almas gule hus og smukke have.

Derfor havde Ørbæk Lokalråd lørdag inviteret indenfor i det op til 400 år gamle hus på hjørnet mellem Hovedgaden og Sentvedvej.

- Det hele er et led i at optimere Ørbæk, og Almas Hus er i den grad en del af vores bys historie, forklarer Per Høegh, formand for lokalrådet og fortsætter:

- Og historien er en meget vigtig del af sådan en lokalbefolknings identitet.

Punkter på Helhedsplanen for Ørbæk Almas have: Indretning af offentlig parkanlæg i tilknytning til Almas Hus. Eventuelt samlings- og udstillingssted i samarbejde med Østfyns Museer og lokalhistorisk arkiv.Sentvedvej: Omlægning af vejen og etablering af parkeringspladser.



Hovedgaden: Skal rumme både handel, trafik og nye opholdsmuligheder



Handelstorvet: Skabe en hyggelig sammenhæng mellem Netto og SuperBrugsen



Aktivitetsareal:



Bagsiden: Projekt, der skal binde de to sider af åen bedre sammen. Eventuelt forlængelse af Almas have.



Forbindelsen: En bedre forbindelse mellem den nordlige del af byen, der mest består af beboelse og den sydlige, der rummer handel, skole, idræt og kultur.

Både en plan for Almas hus og de andre punkter, er et led i den helhedsplan for Ørbæk, kommunen i december 2017 afsatte penge til.

Ud over lokalrådet og Nyborg Kommune, der ejer Almas Hus, er Østfyns Museer også inde over lokalplanen for den fredede bolig.

Interessen for det gamle bindingsværkshus i Ørbæk var stor, og buddene på, hvad det kan bruges til var endnu flere.

- Hvad med en lille kro? Foreslog en.

- Eller et sted lokale kunstnere kan udstille, foreslog en anden.