Assens Kommune skal være med til at finansiere nyt formidlingsprojekt i Danmarks Fugle Zoo. Det mener fuglezooen i hvert fald selv. Det skal være med til at øge kendskabet til danske fugle og vil komme skolebørn til gavn.

Sensommeren

Nårup: 675.000 kroner. Det er det beløb, som Danmarks Fuglezoo skal bruge til at lave et nyt formidlingsprojekt med fokus på danske fugle og dansk natur under et Morten Korch-tema. Der skal derfor opføres en udendørs voliere på 300 kvadratmeter. Danmarks Fuglezoo ønsker i den forbindelse, at Assens Kommune skal støtte projektet med 275.000 kroner. Danmarks Fuglezoo Danmarks Fuglezoo i Nårup får godt 500.000 kroner i økonomisk tilskud om året af Assens Kommune.



I de senere år er det kommunale tilskud til Danmarks Fuglezoo øget. I 2010 gav kommunen et årligt tilskud på 80.000 kroner til fuglene i parken. I 2014 var det beløb steget til 492.000 kroner og der kom yderligere ekstra 200.000 kroner oveni to år i 2016 og 2017.Kilde: Assens Kommune Projektet hedder "Kend din egen natur". Det handler om at formidle viden om danske fugle og vores egen natur. Direktør for Danmarks Fuglezoo, Hans Åge Hjeresen, fortæller, at projektet falder lige i tråd med kommunens politik på området. - Det passer fuldstændig i tråd med kommunens naturpolitik. Jeg tænker på vådområder, jeg tænker på vandløbs-ditten-og-datten og deres fredninger. Der passer det lige nøjagtigt ind, siger Hans Åge Hjeresen. - Jeg synes man skal kende sin egen natur. I dag lærer børn ikke meget om natur i skolen. Derfor kunne vi lige nøjagtigt tage skoleklasser herned, siger han. Danmarks Fuglezoo er allerede ved at bygge det, de kalder for "Det nordiske hus" på 130 kvadratmeter. På den anden side af huset tænker Hans Åge Hjeresen så den nye voliere på 300 kvadratmeter skal bygges.

Et godt projekt

Danmarks Fuglezoo håber at kunne gå i gang med byggeriet i april/maj, så det kan stå klar i sensommeren 2018, hvis pengene immervæk pipper frem. - Hvad regner du selv med, I har jo før forsøgt at få en øget bevilling hos kommunen uden det lykkedes? - Vi er jo ikke de mest heldige. Det må vi erkende. Der er andre, der er hurtigere og heldigere, svarer Hans Åge Hjeresen, og tilføjer: - Men jeg håber da, politikerne kan se, at der er noget idé og formål med det her. - Vi kan ikke finde pengene andre steder umiddelbart. Vi søger selvfølgelig andre steder også, det er klart, siger Hans Åge Hjeresen. Derfor er der også kontakt til LAG-MANK (den lokale aktionsgruppe, red.) og positive tilkendegivelser, oplyser han. - Hvad får vi for alle de penge? - Det er en stor voliere op og ned ad det nordiske hus som er ved at stå færdig nu. Når de to ting bliver koblet sammen, så får vi en kæmpe voliere, hvor vi gerne skulle have fugle, der er lidt mere sjældne end normalt. Jeg tænker f.eks. på urfuglen, tjuren og noget, som ikke ses så tit mere - agerhøns, fortæller Hans Åge Hjeresen med begejstring.