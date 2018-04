Solen er fremme, og det samme er de grønne fingre. Lørdag var haveejere på jagt efter blomsterløg til sæsonens første haveprojekt til 'løgmarked' hos Gartneriet Leif Larsen.

Strib: Blomsterne pibler frem. Træerne bliver grønnere, og brumbassen svæver forbi. Foråret er, om end måske lidt sent, for alvor kommet. Med dagtemperaturer et godt sted oppe på den tocifrede skala begynder folk at vrimle til særligt havecentrene. Det kunne ses lørdag formiddag, da Gartneriet Leif Larsen holdt 'løgmarked'. Blomsterne til spotpriser, grundet et dårligt påskesalg, havde fået havemenneskene i sving. En af dem var Niels Lønborg fra Assens, der allerede havde været ude og gøre haven klar til sommeren. - Jeg har købt en maskine, der kan fjerne mos. Så har jeg også været ude og klippe stauder, rive blade sammen og fjerne ukrudt på terrassen. Men så er det også godt, jeg har en stol, jeg kan holde nogle gode pauser i, fortalte han grinende. Og netop græssets store fjende, mos, var for flere af havefolkene i gartneriet lørdag et godt sted at starte, når haven skal gøres klar til sommer. - Jeg har fjernet ukrudt, fået hakket igennem og fjernet mos, så lige nu er græsset ikke så kønt, fortalte Erik Stæhr, der var ude at købe blomsterløg til haven i Strib.

Senere ude end normalt

Foråret har ladet vente på sig. April har beriget os med både sne og 25 grader, og det har haft betydning for havearbejdet. - Vi er kommet senere ud i haven, end vi plejer. Vi plejer oftest at begynde at gå i haven allerede i marts, sagde Erik Stæhr. Også Pia Kolster fra Strib er kommet senere ud i haven i år, men for hende gør det ikke det store. - Jeg er ikke rigtig et havemenneske. Jeg har heldigvis en have, der er meget pensionistvenlig, og de her blomster skal være med til at lysne op efter en mørk tid, sagde hun.

Sommerens projekter