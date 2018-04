Jonas Wolfhagen fik knust alle knogler i kroppen fra ribbenene og nedefter. Læger spåede ham ingen chancer for at kunne gå igen, men lysten til livet fik Jonas på benene igen.

I desperationen for at få Thomas til at stoppe teleskoplæsseren, brækkede Jonas også den ene skulder. Endelig stoppede maskinen.

Thomas hørte ikke noget. Men under den ti tons tunge maskines ene forhjul lå Jonas. Han var blevet kørt over. Helt nede fra tæerne, henover benene og op til ribbenene. Bækkenet var knust, pulsåren i venstre ben var næsten revet over, fire ribben var brækket, og ryggen var brækket fire steder.

I et forsøg på at fjerne grene fra vejen står Jonas pludselig foran det ene hjul til den store maskine.

Nordøstfyn: Det er to et halvt år siden. Huset i Skovhuse i Rynkeby skulle renoveres færdigt. Kæresten Mathilde gennem lidt over et år skulle flytte ind. Jobbet hos Kverneland Group, hvor han hjalp med at udvikle maskiner, kunne heller ikke gå bedre.

Han kom på intensiv. Lægerne fortalte, at han ikke skulle regne med at komme til at gå igen. Den første operation måtte opgives, fordi han blødte for meget, og nu var hans knogler i bækkenet sat sammen på en metalpind. Efter en uge blev han flyttet over på en anden afdeling. Jonas fik i den tid så mange besøgende, at folkene på hospitalet afslår dem i døren. Kun den tætteste familie får adgang. Det var Thomas ligeglad med.

- Thomas havde det rigtig dårligt. Han besøgte mig hver dag, og han er ret nervøs for at køre i store maskiner nu, fortæller Jonas Wolfhagen, der også er utrolig stolt af sin kæreste, Mathilde, der passede ham, da han kom hjem fra hospitalet.

- Jeg fik 1200 piller om måneden. Mine ben faldt ud af sengen, uden jeg kunne styre det. Hun hentede vand til mig om natten, fortæller Jonas Wolfhagen om kæresten, der også skulle færdiggøre sit sidste år på gymnasiet imens.

Der skulle gå et halv år, før han igen kunne bevæge sig rundt på egen hånd. De rejste til Bali for at finde ro, selvom han rendte rundt på krykker.

Genoptræningen var lang og hård, men det var de simple ting i hverdagen, der fik ham til at se fremad. Hans største ønske var at komme til at gå igen:

- Og at kunne gå på toilettet selv, fortæller Jonas med et enkelt træk på skuldrene.

- Min træner, Sebastian, var virkelig god. Det er hans skyld, jeg kan gå i dag, fortæller Jonas Wolfhagen, der første gang skulle prøve at gå i vand, inden han kunne bevæge sig ubesværet rundt på land igen.