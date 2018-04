Faaborg: Natten til lørdag blev tre lettere forkomne lystsejlere taget om bord i MHV 808 Lyra, der tilhører Marinehjemmeværnet og er hjemmehørende i Faaborg.

Fartøjet deltog sammen med søsterskibet MHV 810 Luna fra Svendborg i en øvelse for navigatører under uddannelse til fartøjsførere. Kl. 23.45 fredag aften modtog fartøjsfører Lars Schwaner på Luna et opkald fra Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre om tre nødstedte lystsejlere i en jolle, der formodes at befinde sig på Aabenraa Fjord. De to fartøjer, der er på vej nord om Als, satte straks kursen mod fjorden, oplyser Ninna Falck fra Marinehjemmeværnets pressetjeneste.

Måneskin og næsten ingen sø gav optimale forhold for eftersøgningen, og efter kun 30 minutter var der radarkontakt med jollen. De tre sejlere kom om bord på Lyra for at få noget varmt at drikke. De var meget afkølede efter en lang aften i jollen. De fortalte, at de ved 17-tiden var sejlet ud fra jollehavnen i Aabenraa for at fiske. Ved 21-tiden fik de motorproblemer, og efter forgæves at have bakset med mekanikken et par timer, slog de alarm fra mobiltelefonen til 112.

Efter at have fået varmen gik de uheldige sejlere ned i jollen, der blev trukket tilbage til jollehavnen af Lunas gummibåd. Klokken to natten til lørdag kunne de to hjemmeværnsfartøjer vende tilbage til den planlagte øvelse.