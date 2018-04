Bogense: Allerede lørdag formiddag begyndte de første brøl at kunne høres ved Bogense Havn og Marina fra de motorcykler, som snart ville komme til at fyld hele området foran Støberiet.

Motorcyklisterne var kommet kørende fra hele Danmark til Nordfyn for at deltage i den årlige ordinære generalforsamling i MC Touring Club, som er landsforeningen for motorcyklister, der har mere end 38.000 medlemmer.

- Nordfyn er et godt sted at samles, fordi det ligger lige midt i det hele, når medarbejder i motorcykelklubben Daniel Bohnsen lige at få sagt før generalforsamlingens start klokken 13.

Imens motorcyklisterne gennemgik vedtægter og vælger medlemmer bestyrelsen, lagde flere vejen forbi Støberiet for at beundre de godt og vel 200 maskiner.