Pensionerede trykkere, typografer og bogbindere har sørget for, at håndværket i en ny almanak med 12 H.C. Andersen-eventyr er i orden.

Torsdag den 26. april fejrer Mediemuseet udgivelsen af "Eventyr-Almanak" af H.C. Andersen. Almanakken har samlet 12 af Andersens eventyr, der har naturen i centrum, og følger sammen med en tilhørende evighedskalender årets gang.

Bogen er lavet på gammeldags bogtrykmanér - sat og trykt i Mediemuseets arbejdende værksteder af frivillige typografer, trykkere, bogbindere med mere.

Museumsinspektør Lise Kapper, Mediemuseet, fortæller om bogens tilblivelse:

- Som pensionerede fagfolk har museets frivillige altid lagt et stort engagement i arbejdet med de klassiske bogtrykstraditioner. I forbindelse med dette projekt har de frivillige bidraget med en særlig indsats: de har i et år arbejdet på at sætte og trykke både en dansk og engelsk udgave af Eventyr-Almanak i et oplag på i alt 1200 eksemplarer.

- Det er en fantastisk indsats, og der er blevet kælet for detaljerne med kvalitetspapir og smuk sats. Vi glæder os derfor meget til at præsentere resultatet og hylde de frivilliges arbejde, tilføjer Lise Kapper.