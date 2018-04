John Andersen, kendt odenseansk fodboldprofil, der fik masser af divisionskampe for B1909 og OKS og kom forbi AGF og en sæson i tyske Oberhausen i 2. ligaen, har haft succes de seneste par sæsoner i Vejle Boldklub, hvor han har bragt klubbens bedste amatørhold nogle rækker frem.

Som skrevet i disse spalter i midtugen får John Andersen nu et cheftrænerjob i den driftige aarhusianske klub Lyseng, der lige nu er i bunden af 2. division, hvor klubben deltager for første gang. Lyseng er kendt for et stort talentarbejde og god organisation og ser ud til at skulle spille DS-bold i næste sæson - og med John Andersen ved roret. Og det kan jo ofte være bedre at starte på det niveau frem for i en ny bundkamp i 2. division.

John Andersen var en frygtet angriber, dengang OKS boltrede sig i toppen af landets næstbedste række. Andersen var fremme i skoene på mange fronter og var blandt andet dygtig til at løbe de rigtige steder hen efter en scoring. Ikke mindst dér, hvor avisens udsendte fotograf - eksempelvis John Fredy, Steen Heiberg eller Jens Baagøe - befandt sig, og dermed sikrede Andersen sig ofte en fornem placering på avisens forside næste dag - når et jubelbillede fra Okson Park passede ind i den kreative proces.

Dengang i OKS var John Andersen på kontrakt, og betalt manager i klubben var Carsten Christiansen, selv en gammel topspiller i OB og OKS. I dag er Carsten Christiansen med i toppen af et speditørfirma i den østengelske fiskerby Grimsby. Men Christiansen er jævnligt hjemme i Odense og besøger gamle venner fra OKS og OB.

Henning Pedersen, OKS-leder, kan glæde sig i disse dage over, at klubberne har fået tilgange af en masse U18-piger. Det er 25 piger, der har meldt sig til et nyt U8-hold via de lokale skolers initiativ. Det er formentlig en afsmitning fra kvindernes landsholdsboom, og da pige- og kvindefodbolden ikke hidtil har været et fortrin i OKS, kan det anvise nye tider på Østerbæksvej - mellem kolonihaverne i det centrale Odense.

Mark Tubæk, spillende assistenttræner i fynsserieklubben Otterup, medvirkede til en særpræget kamp torsdag aften, da Otterup gæstede Morud. Otterup førte 6-0 ved pausen (!) og kom på 7-0, inden Morud med fire scoringer reducerede til det forbløffende slutresultat 4-7.

Dermed beviste Otterup, at holdet er en stræk bejler til oprykningen, men klubben lader godt nok mange mål gå ind, men træner Chris Margaard vil åbenbart køre den kompromisløse, offensive stil til ende i foråret, hvor OKS, Marstal og Aarslev er andre kandidater til førstepladsen.

Frederik Schramm, dansk-født islænding, står på mål for Roskilde og har haft sin målmandsopdragelse som teenager i OB. Med sine 1,98 meter rager han godt op og slås i øjeblikket for at komme med den islandske VM-trup til Rusland. Her tog han fredag aften et gevaldigt skridt fremad, da Roskilde spillede 1-1 i Vejle, hvor Nørreskovens blade igen falmede af bar skuffelse.

Vejle faldt helt sammen til sidst, mens de tidligere OB'ere Morten Bisgaard og Anders Møller Christensen som assistenttrænere for henholdsvis Vejle og Roskilde forklarede tv-seerne tingenes tilstand. Roskilde kunne i sidste opløb have taget sejren, hvis sjællænderne havde været en tand køligere.

Til gengæld er den tidligere B1913-og FC Fyn-spiller Jeppe Grønning glad og tilfreds efter Viborgs 3-0-sejr i Thisted. Domkirkebyen ligger nu i top tre med mulighed for oprykning, mens Vejle er dumpet ned som nummer fire efter at have først klart før jul. Nu ligger Esbjerg nummer et med Vendsyssel og Viborg efter sig. Vejle skal nu indenfor den næste uge både til Esbjerg og Vejle, og så kan Vejle være skudt helt ned i midten af rækken.