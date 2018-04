Pant

Politik: Der er lange udsigter til en afklaring i den efterhånden meget lange fortælling om den danske kamp for pant på tyske dåser købt i grænsebutikkerne.

I to år har sagen været parkeret hos EU-Kommissionen, som Dansk Erhverv klagede til i marts 2016, og der ligger sagen endnu. Erhvervsorganisationen klagede over, at grænsebutikkerne i årevis har kunnet slippe for at opkræve pant fra de skandinaviske kunder. I det øvrige Tyskland opkræver butikkerne pant.

Sagen kort Skiftende danske regeringer har i årevis forsøgt at få tyskerne til at opkræve pant på dåser i grænsebutikkerne. Det skal ifølge de danske politikere og butikker reducere danskernes lyst til at køre sydpå for at købe billigere øl og sodavand og i stedet øge salget i Danmark.I juni 2015 indgik Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten en aftale om indførelse af pant i grænsehandlen i Slesvig-Holsten. Planen var, at aftalen skulle træde i kraft i 2018.



I et notat fra Miljøstyrelsen i januar 2016 skrev styrelsen dog, at pantopkrævningen realistisk tidligst kunne ske fra 2020, da der forinden forelå et stort juridisk arbejde, samt at Dansk Retursystem, der skulle stå for håndteringen af dåserne, også skulle have udbygget sin kapacitet.



Kort efter - i marts 2016 - klagede Dansk Erhverv til EU over det, organisationen betegner som ulige konkurrencevilkår, idet det kun er de nordtyske butikker, der er undtaget for at opkræve pant i Tyskland.

Dansk Erhverv mener, at der er tale om ulige konkurrencevilkår, hvilket er i strid med EU-retten, påpeger organisationen, der havde håbet på en afgørelse i 2017.

I et svar til avisen Danmark forholder en talsmand for Kommissionen sig ikke til, hvornår den har en afgørelse klar.

Talsmanden oplyser, at sagen er underbehandling og tilføjer, at det i første omgang er op til medlemslandene selv at håndhæve gældende lov.