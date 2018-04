FODBOLD: De fleste OB-fans havde ønsket på Julius Eskesens vegne, at han i de sidste minutter af kampen i Randers for nylig bare havde lobbet bolden over den store fremstormende islandske målmand Hannes Halldorsson.

Det havde været et stort kup for 19-årige Eskesen, der stadig er U19-spiller, og som kom fra B1913 som 10-årig. Men det havde formentlig også betydet to point mere på kontoen.

“ Det kan jo være, at jeg lige pludselig skal et halvt år et andet sted hen og få noget seniorerfaring eller blive her og klø på.

I stedet misbrugte Eskesen den store mulighed.

- Måske havde jeg lidt for meget tid, for lige pludselig stod han pludselig oppe i hovedet på mig, og så blev det eneste, jeg nåede at tænke: Afslut, afslut uden at tænke på andet end at ramme bolden. Til træning havde jeg til enhver tid bare chippet bolden over ham. Den anden chance var mere fifty-fifty. Jeg fik et godt touch, men begge chancer blev til efter gode afleveringer fra Nicklas Helenius.

- Det må man sige, siger Julius Eskesen i sollyset i Ådalen, hvor han efter de andre er gået ind, har lavet frisparkstræning med assistent John Bredal sammen med et par kolleger.

- Jeg ser forbedringer for hvert indhop, jeg får. Jeg har også fået mere styr på min puls. Det har været lidt blandet ved alle mine indhop, og det har været gode og dårlige ting. Jeg ville gerne have lavet en pind oppe i Randers, siger Eskesen.

- Man sidder og følger med på bænken, og så skal man ind på et tidspunkt, hvor tempoet er sat. Lige meget hvor meget, man varmer op, er det hårdt de første to minutter. Derfor kan det også ofte mærkes til sidst i kampene. Det er bare hårdt på en anden måde at blive skiftet ind og man kan blive træt. Måske har jeg siddet og set på ham, jeg skal erstatte og ser, hvad han er lykkes med og hvad der ikke har fungeret. Man vil bare hellere spille fra start, siger Julius Eskesen.