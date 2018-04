Troels Kløve er lovet en plads i OB's startformation denne gang. Det kan koste mange pladsen på midtbanen. Hvis der igen skal være plads til Jens Jakob Thomasen fra start, er der mange muligheder. Men det er svært at forestille sig, at Jeppe Tverskov skubbes ned i midterforsvaret, selv om Marco Lund både i Lyngby og Randers så lidt anløben ud ved modstanderholdets scoringer.

Troels Kløve har haft lidt med baglåret, som Kent Nielsen forklarer med den brutale overgang fra træning på kunstgræs til naturgræs netop som OB løb ind i et program med tre kampe på en uge. Men han er helt fit nu.

OB plejer at have styr på Lyngby på eget græs og har ikke tabt i Odense siden 2000, hvis man altså lige ser bort fra et nederlag den 6. november 2016 i Odense. På udebane knirker det for OB og der er formentlig en af grundene til, at fynboerne i de senere år ikke har været med helt fremme i ligaen. OB har ikke vundet i Lyngby siden 2008.

Lyngby må undvære de karantæneramte Mathias Hebo Rasmussen og Martin Ørnskov. OB's Casper Nielsen får karantæne ved næste advarsel.

Til gengæld er Mayron George og Jeppe Kjær tilbage i truppen efter overstået karantæne.

Lyngby spiller med nogle meget unge knøse: Oskar Snorre (19), Emilio Simonsen (18), Adam Sørensen (17), Emil Bodholt-Larsen (19), Gustav Marcussen (19) og Simon Vollesen (20).

Jacob Barrett Laursen når ikke at blive kampklar efter sin blindtarmsoperation og så ligner det Mikkel Desler igen som venstre back. Lyngby har udfordringer på den centrale midtbane på grund af karantænerne.

Det kan sagtens blive en 4-2-3-1-formation med Saeid og Jesper Christjansen som de defensive midtbanefolk og med Jeppe Kjær liggende helt fremme, når han nu i fem kampe mod OB har scoret seks mål.

Jacob Barrett trænede sine mavemuskler lørdag formiddag og Kent Nielsen forventer ikke, at han kommer i spil igen før OB's playoff-kampe medmindre holdet løber ind i en haglbyge af skader eller karantæner.

Mathias Jørgensen spillede i weekenden på klubbens U19-hold og får derfor ikke chancen på ligaholdet i denne weekend.