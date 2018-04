Sergio Agüero forventes ude i mindst en måned. Det kan spolere hans chancer for at komme i form til VM.

Manchester City-angriberen Sergio Agüero kommer ikke i kamp for sin klub mere i denne sæson på grund af en skade. Den lynhurtige og målfarlige argentiner kan dog også være i fare for at misse sommerens VM i Rusland.

Agüero er blevet opereret i knæet, og han skal i første omgang holde fire ugers pause.

Dermed får han alt andet end en optimal optakt til VM, men Manchester City vil ifølge manager Josep Guardiola gøre alt for at få gjort Agüero klar til slutrunden.

- Han kommer ikke mere på banen for os i denne sæson, for han vil være ude i fire-fem uger. Lige nu er han rejst til Barcelona. Vi vil kæmpe for, at han bliver klar til VM, siger Guardiola.

Det var under en træning 10. marts, at Agüero kom til skade.

Siden nåede han at gøre comeback og få 14 minutter i 2-3-nederlaget til Manchester City, før det stod klart, at knæproblemerne var så alvorlige, at en operation var påkrævet.

- Jeg er fuldt motiveret for at komme tilbage på banen så hurtigt som muligt, skrev Agüero i et tweet tidligere på ugen.

Sergio Agüero har scoret 36 mål i 84 landskampe, siden han fik debut i 2006 som 18-årig.

Argentina spiller første kamp ved VM 16. juni mod Island i Moskva.

Selv hvis Agüero ikke skulle blive klar, råder Argentina over en potent offensiv.

Landstræner Jorge Sampaoli kan således blandt andre vælge at starte med Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala eller Mauro Icardi i front.