12 millioner. Det er, hvad det har kostet Boligforeningen Lillebælt, at renovere Solgården i Nørre Aaby. Lørdag formiddag og middag var interesserede inviteret indenfor, for med egne øjne at se den store renovering boligkomplekset har gennemgået.

- Kan I ikke godt forstå, jeg glæder mig til at flytte ind? Ida Frederiksen hilser på en af de mange fremmødte. Han nikker og giver hende ret i, at det ser fantastisk ud. Solgården i Nørre Aaby har gennemgået den helt store forvandling. Boligkomplekset har fået 12 millioner skudt i sig for at få det til at blomstre på ny. Lørdag mellem 10 og 13 er interesserede mødt op til åbent hus, et smugkig og gratis pølser. Otte af lejlighederne skal have nye beboere, og ni af de gamle beboere flytter tilbage i de nyrenoverede lejligheder 1. juni. En af dem er Ida Frederiksen, der har boet på Solgården i 12 år. - Jeg har allerede været henne og måle op, så jeg kan komme ud og købe nye møbler. Jeg har glædet mig hver eneste dag til at flytte herhen igen, siger hun.

Flere på venteliste